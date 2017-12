'Het liep vandaag storm in de vuurwerkwinkels'

Er is dit jaar voor 68 miljoen euro aan vuurwerk verkocht, schat Leo Groeneveld, de voorzitter van de Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland. Wat er morgennacht vooral de lucht in gaat is siervuurwerk, dat maakte ruim 60 procent uit van de verkoop.

Vandaag was een topdag voor de vuurwerkbranche. "Donderdag en vrijdag waren we licht teleurgesteld over de verkoop, maar dat is vandaag weer helemaal goedgemaakt", zegt Groeneveld. "Het liep echt storm in de winkels."

Laatste moment

De omzet is ongeveer gelijk aan die van vorig jaar. De vuurwerkbranche is er tevreden mee, ook al was er eigenlijk een kleine stijging verwacht omdat het economisch weer beter gaat in Nederland.

Dat de verkoop toch niet is toegenomen komt volgens Groeneveld omdat er morgen, op Oudjaarsdag, geen vuurwerk mag worden verkocht omdat het een zondag is. "Normaal zijn er op Oudjaarsdag nog veel mensen die op het laatste moment besluiten vuurwerk te kopen en dat kan nu dus niet."

Compound-vuurwerk populair

De echte liefhebbers bestellen hun vuurwerk trouwens al enige tijd van tevoren online. De onlineverkoop, zo'n 40 procent van de totale verkoop, is dit jaar met circa 5 procent toegenomen.

In de categorie siervuurwerk was dit jaar voor het eerst ook compound-vuurwerk te koop en dat bleek populair. Bij compound-vuurwerk worden verschillende cakeboxen en fonteinen met elkaar verbonden en op een plank geplakt. "Met een keer aansteken heb je dan een hele vuurwerkshow", zegt Groeneveld.

Jeugdvuurwerk

De hoeveelheid knalvuurwerk bleef met zo'n 8 procent van de totale verkoop ongeveer gelijk aan vorig jaar. Vuurpijlen waren goed voor zo'n 7 procent van de omzet en steeds populairder wordt het jeugdvuurwerk.

Dit is klein siervuurwerk, zoals fonteintjes en knetterballetjes dat veelal via winkelketens als Lidl, Hema en Action wordt verkocht. De omzet hiervan ligt nu op zo'n 20 procent van de totale verkoop.