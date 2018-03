Wekdienst 24/3: gedenkteken MH17-slachtoffers en begin zomertijd

Wat heb je gemist?

De politieman die tijdens de gijzeling van gisteren in het Zuid-Franse Trèbes vrijwillig de plek innam van een gegijzelde, is aan zijn verwondingen overleden. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Collomb bekendgemaakt. President Macron prees de gendarme, Arnaud Beltrame, na afloop van de gijzeling als een held.

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog dit:

Gisteren is in Miami op 80-jarige leeftijd de miljardair Wayne Huizenga overleden. Zoals zijn achternaam doet vermoeden, had Huizenga Nederlandse roots. Hij was afkomstig uit een Groninger familie die aan het einde van de 19e eeuw naar de Verenigde Staten emigreerde.

De familie Huizenga is zijn Groninger roots nooit vergeten en bracht meerdere bezoeken aan het dorp Huizinge. Daar tuigden ze onder een meer een kermis op en organiseerden ze een vuurwerkshow om hun komst te vieren. "We kregen zomaar een cheque van 10.000 dollar", vertelt de kerkvoogd uit het dorp.