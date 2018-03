Coca-Cola sluit fabriek in Mexico: gezag is weg, straffeloosheid heerst

Coca-Cola sluit zijn distributiecentrum in de Mexicaanse staat Guerrero. Volgens de frisdrankgigant is het te gevaarlijk geworden in het gebied vanwege de afwezigheid van gezag en de alom aanwezige straffeloosheid.

De staat Guerrero in het zuidwesten van het land is een van de armste regio's in Mexico, met veel geweld, drugsmisdaad en corruptie. Het distributiecentrum is gevestigd in Ciudad Altamirano en is een joint-venture van Coca-Cola en het Mexicaanse Femsa. Er werken 160 mensen.

In een verklaring zegt het bedrijf dat in Guerrero niet veilig meer kan worden gewerkt. In januari werden personeelsleden bedreigd door de georganiseerde misdaad. Een van de werknemers zou onlangs zijn aangevallen. Het bedrijf zegt niet wat er precies gebeurd is. Coca-Cola was meer dan 40 jaar als werkgever in de regio aanwezig.

Het nieuws is een klap voor de Mexicaanse overheid van president Enrique Peña Nieto. Hij probeert juist buitenlandse investeerders aan te trekken en het drugsgeweld te beteugelen. Het aantal moorden in de tweede economie van Latijns-Amerika was vorig jaar nog nooit zo hoog.