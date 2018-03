Thuiswerken wint nog steeds aan populariteit, vooral onder vrouwen

Steeds meer mensen werken thuis. Dat komt vooral doordat vrouwelijke zzp'ers uit de creatieve sector of met een taalkundig beroep vaker vanuit huis werken. Het aantal thuiswerkers was in 2017 gestegen naar ruim drie miljoen mensen, heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek op een rijtje gezet.

Gekeken is naar mensen die gewoonlijk of incidenteel thuis werken. Dat loopt dus uiteen van mensen die thuis hun werkplek hebben tot werknemers die bijvoorbeeld met hun werkgever hebben afgesproken dat ze één dag thuis werken. In 2013 werkte 34 procent van de beroepsbevolking meestal of soms thuis, dit percentage was vorig jaar opgelopen naar 37 procent, een absolute stijging van ruim 300.000 mensen.

Werknemers en zzp'ers

Mannen (38%) werken nog steeds vaker thuis dan vrouwen (35%), maar ze hebben de achterstand bijna ingehaald. Zowel vrouwen die in dienst zijn van een werkgever als vrouwelijke zzp'ers werkten vorig jaar vaker vanuit huis dan in 2013.

Vrouwen in de creatieve sector, met een taalkundig beroep, managers en ict'ers werken het meest thuis. Bij de mannen zijn het ook deze groepen en mannen in de pedagogische sector die vanuit huis werken,