Trump probeert alsnog transgenders uit het leger te weren

President Trump wil alsnog voorkomen dat transgenders in het Amerikaanse leger dienen. Mensen met genderdysforie die een uitgebreide medische behandeling moeten ondergaan, zoals bijvoorbeeld een operatie of hormoonbehandelingen, worden geweerd en slechts onder "bepaalde omstandigheden" toegelaten. Wat onder dat laatste wordt verstaan, is onduidelijk.

Onder Obama had het leger juist een begin gemaakt met de acceptatie van transgenders in het leger. Na zijn inauguratie twitterde Trump dat hij deze groep juist niet wil toelaten onder meer vanwege de volgens hem hoge medische kosten, maar de rechter blokkeerde dat. Ook de destijds verbaasde legertop en mensenrechtengroeperingen verzetten zich tegen Trumps plan. Sinds januari kunnen transgenders zich dan ook aanmelden.

Nu heeft Trump een presidentieel memorandum uitgegeven dat volgens Witte Huis-woordvoerder Sarah Huckabee Sanders het leger in staat stelt om de juiste mentale en fysieke voorwaarden te kunnen stellen aan rekruten die willen dienen "in het beste leger dat de wereld ooit heeft gekend". Mensen met genderdysforie, die ervaren dat hun geboortegeslacht en genderidentiteit niet overeenkomen, zouden een risico vormen voor de effectiviteit van het leger.

Volgens het Witte Huis staan minister van Defensie Jim Mattis en minister van Binnenlandse Veiligheid Kirstjen Nielsen achter het besluit.

Het Pentagon heeft tegen het Amerikaanse persbureau AP gezegd zich aan de federale wet te houden en door te gaan met het beoordelen en inlijven van transgenders. Volgens belangenorganisatie Human Rights Campaign probeert de regering-Trump zijn discriminerende zienswijze op het Amerikaanse leger te projecteren.