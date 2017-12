Transgenders vanaf maandag welkom bij leger VS

Het Amerikaanse leger laat vanaf maandag transgenders toe als nieuwe militair. Dat heeft het Pentagon bekendgemaakt. Het is voor het eerst dat transgenders welkom zijn bij de krijgsmacht van de VS.

Aanleiding is het besluit van de regering van president Trump om niet opnieuw in beroep te gaan tegen rechterlijke uitspraken over transgenders in het leger. Een rechter had eerder bepaald dat ze vanaf 1 januari moesten worden toegelaten. De regering vroeg daarop twee federale rechtbanken om dat te blokkeren, maar die wezen dat verzoek vorige week af.

Fantastisch

LHBT-advocaten spreken van fantastisch nieuws. "Ik hoop dat dit betekent dat de regering inziet dat een verbod op transgenders niet te verdedigen is en dat het niet goed is voor het leger of het land", zegt advocaat Jennifer Levi.

Maar het besluit betekent niet dat transgenders definitief welkom zijn bij het leger. Het ministerie van Defensie wacht eerst nieuw onderzoek af om daarna alsnog in beroep te gaan, zegt een bron bij het ministerie.

Verstoringen

President Trump maakte afgelopen zomer bekend dat hij geen transgenders wilde toelaten in het leger. Volgens hem moet de krijgsmacht niet worden belast met de "enorme medische kosten en verstoringen die transgenders met zich meebrengen".

Onder Trumps voorganger Obama had het Pentagon juist een begin gemaakt met het toelaten van transgenders. Het was de bedoeling dat ze vanaf 1 juli van dit jaar welkom zouden zijn, maar kort daarvoor besloot de legerleiding de toelating met zeker een half jaar uit te stellen.