Nederlands-Amerikaanse miljardair overleden, familie eerde Groninger roots

Wobbes herinnert zich Wayne nog goed. "Een heel vriendelijke man. Maar de meest onopvallende van het gezelschap." De Huizenga's hadden bij hun bezoek in het dorp een complete kermis laten optuigen. Het was feest voor de hele dorpsgemeenschap.

Knallende afsluiter

"Ze vroegen wat de huur van de kerk bedroeg", zegt Wobbes. "En bleven aandringen toen ik de prijs noemde. Of er verder nog iets was dat moest gebeuren. Ik vertelde dat we met de restauratie van het orgel bezig waren. Kregen we zomaar een cheque van 10.000 dollar. Daarmee waren we meteen uit de brand."

De familiebezoeken werden afgesloten met een denderend feest in de nabijgelegen plaats Paterswolde, waar de familie logeerde in een afgehuurd hotel. De daverende partij eindigde met een vuurwerk. In zijn verhaal klinkt nog verbazing door als Wobbes vertelt wat de knallende afsluiter was. In levensgrote, kleurige letters schitterde boven het Paterswoldsemeer de naam van de Groningers die in Chicago met afval fortuin maakten: "Huizenga"