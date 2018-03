Slowaakse president accepteert nieuwe regering

De Slowaakse president Kiska heeft zijn goedkeuring gegeven aan een nieuwe regering die de spanning in het land moet verminderen. Morgen moet het kabinet worden geïnstalleerd.

De regering is samengesteld door premier Pellegrini, die vorige week Robert Fico opvolgde. Fico trad af, nadat hij zwaar onder vuur was komen te liggen na de moord op onderzoeksjournalist Ján Kuciak en diens verloofde. Kuciak deed onderzoek naar de banden van adviseurs van Fico met de Italiaanse maffia. In de weken na de moord is massaal gedemonstreerd in het land.

Gisteren wees de president nog een voorstel van Pellegrini voor een nieuwe regering af, omdat hij vond dat de beoogde minister van Binnenlandse Zaken te nauwe banden had met diens voorganger en de oud-premier. Volgens Kiska was de premier met het voorstel niet in staat de rust te herstellen.

'Strijd om vertrouwen'

In het nieuwe kabinet wordt de partijloze Tomas Drucker minister van Binnenlandse Zaken. Hij was voorheen minister van Gezondheid en wordt in zijn nieuwe rol ook verantwoordelijk voor het onderzoek naar de moord op Kuciak.

"Het kabinet van Pellegrini zal het parlement vragen om vertrouwen, maar wat nog belangrijker zal zijn, is zijn strijd om het vertrouwen van het publiek", zei president Kiska. "Gezien de gespannen sfeer zal dat een ingewikkelde taak zijn."

Of de demonstranten de nieuwe regering ook accepteren, blijft de vraag. Vrijdag worden opnieuw grote betogingen verwacht.