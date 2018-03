Crisis over vermoorde journalist kost Slowaakse premier de kop

De Slowaakse premier Fico is afgetreden in de diepste politieke crisis sinds de onafhankelijkheid van Slowakije in 1993. President Kiska heeft vice-premier Peter Pellegrini, een partijgenoot van Fico, gevraagd een nieuw kabinet te vormen.

Fico wilde alleen vertrekken als zijn partij de regering zou blijven leiden. Hij verzette zich tegen de roep van de oppositie om nieuwe verkiezingen.

De politieke crisis ontstond door de moord op de onderzoeksjournalist Jan Kuciak, eind februari. Kuciak deed onderzoek naar banden tussen adviseurs van Fico en de Italiaanse maffia. Het leidde tot de massaalste protesten in Centraal-Europa sinds de val van het communisme in 1989.

Corruptie

De crisis in Slowakije komt de Europese Unie slecht uit, omdat Fico, die tien jaar aan de macht is geweest, zich distantieerde van de eurosceptische lijn van buurlanden als Polen, Hongarije en Tsjechiƫ.

De economie van Slowakije doet het goed, maar critici vonden al langer dat Fico te weinig deed tegen corruptie.