Crisis Slowakije na moord duurt voort: nieuwe regering afgewezen

De Slowaakse president Kiska heeft de beoogde nieuwe regering van premier Pellegrini afgewezen. Kiska had hem de opdracht gegeven een regering te vormen die de rust in Slowakije kon herstellen. In Slowakije ontstond afgelopen maand een regeringscrisis na massale demonstraties in reactie op de moord op onderzoeksjournalist Ján Kuciak en zijn verloofde.

Kuciak deed onderzoek naar banden tussen de adviseurs van oud-premier Fico en de Italiaanse maffia. De politieke crisis die na de moord ontstond, leidde tot het aftreden van Fico. Hij eiste wel dat zijn sociaaldemocratische partij de nieuwe regering zou blijven leiden. Vicepremier Pellegrini is daarop op Fico's advies aangesteld als zijn opvolger.

De president zegt dat hij de voorgestelde regering niet in staat acht de spanningen te sussen. Pellegrini wilde een nieuwe regering vormen met dezelfde drie partijen die hiervoor in de coalitie zaten. Hij heeft nog niet op de afwijzing gereageerd.