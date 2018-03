Wekdienst 10/3: start Boekenweek en bijzonder warm weer

Wat heb je gemist?

In veel gemeenten is de woningmarkt, in tegenstelling tot vier jaar geleden, het belangrijkste thema bij de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. Vooralsnog wordt in de meeste gemeenten te weinig gebouwd om ook maar een beetje aan de vraag van koopwoningzoekers te voldoen.

Met name in gemeenten rondom Utrecht en Amsterdam is de schaarste bovengemiddeld groot, maar zijn er relatief weinig nieuwbouwplannen. Hoe het in jouw gemeente zit, kan je hier opzoeken.