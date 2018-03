Klusjesmannen Amsterdam overleven enorme steekvlam

Het zijn bizarre beelden: twee klusjesmannen die tijdens hun werk bij een café in Amsterdam letterlijk worden weggeblazen door een enorme steekvlam, die uit de grond komt.

De steekvlam ontstond waarschijnlijk als gevolg van een kettingreactie, toen er bij graafwerkzaamheden elders in de stad een stroomkabel was geraakt.

Tegen de zender AT5 zei klusjesman Pieter dat zijn collega op een ladder stond. "We hoorden gesis en een harde knal. Je wil niet weten wat hier was gebeurd als het terras vol had gezeten."

De mannen zijn naar het OLVG-ziekenhuis gebracht. Ze hebben brandwonden, maar maken het naar omstandigheden goed.

Hier vertellen de mannen die met de terrasverwarmer bezig waren wat er gebeurde: