'Modellenbureaus stuurden meisjes naar mogelijk foute fotograaf'

Grote modellenbureaus hebben jarenlang minderjarige meisjes naar een Amsterdamse fotograaf gestuurd die volgens zedenexperts beelden maakt die mogelijk strafbaar zijn. De Volkskrant schrijft dat de politie binnenkort bij hem langs gaat om hem te waarschuwen dat hij moet stoppen met het maken van seksueel getinte foto's van minderjarige meisjes.

De fotograaf is volgens de krant gespecialiseerd in het nemen van zogenoemde testfoto's van beginnende modellen. Dat zijn foto's die bureaus gebruiken voor het portfolio waarmee zij modellen presenteren aan klanten. Op de foto's dragen de modellen weinig of niets.

Onder meer bekende modellenbureaus als Paparazzi Models en Ulla Models werkten met de man samen. Elite Models doet dat nog steeds, schrijft de krant.

Ongemakkelijk en vies

Een wat ouder model tipte de Volkskrant over deze kwestie, nadat zij van collega-modellen klachten had gehoord over de Amsterdammer. Enkele modellen die als tiener voor zijn lens stonden, vertellen in interviews dat zij zich ongemakkelijk en vies voelden na de fotoshoot. Zij vinden dat hun modellenbureaus hen beter hadden moeten beschermen.

Het Meldpunt Kinderporno heeft een melding gedaan bij de politie. Volgens de instantie is een deel van de foto's mogelijk strafbaar. Zo wordt er op sommige beelden van minderjarigen nadruk gelegd op borsten, billen of genitaliƫn.

Een ex-model, dat 17 was toen ze voor de fotograaf poseerde, vertelt dat haar moeder haar zorgen over de naaktfoto's uitte bij bureau Ulla Models, maar dat die werden weggewuifd. Ulla Models zegt nooit klachten te hebben gehoord. Ook andere modellenbureaus zeggen dat.

Op rand van wat strafbaar is

De politie zegt dat de foto's zich op de rand van wat strafbaar is bevinden. Volgens de Volkskrant krijgt de fotograaf binnenkort bezoek van de politie. Die zal hem vertellen dat hij het risico loopt dat hij zich schuldig maakt aan de productie, het bezit en de verspreiding van kinderporno.

In een reactie noemt de man de beschuldiging een "absurde suggestie". Hij fotografeert het liefst modellen die weinig dragen, vanwege de esthetiek, zegt hij. "Dan krijg je een eenheid van beeld. Ik wil de schoonheid van een klassiek figuur benadrukken. Lange armen, lange benen. Dat lukt het best in ondergoed."