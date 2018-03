Argentijnse rechters doen aangifte tegen Nederlandse piloten om Poch

De Argentijnse rechters die piloot Julio Poch vrijspraken van betrokkenheid bij zogeheten dodenvluchten gaan aangifte doen tegen drie Nederlandse piloten die verklaringen hebben afgelegd tegen hun collega. Ze worden ervan beschuldigd dat ze een valse getuigenis hebben gedaan en daarmee meineed hebben gepleegd. Dat staat volgens NRC in het vonnis, dat nu pas openbaar is geworden.

De rechters melden dat ze de aangifte zullen indienen bij een ander Argentijns tribunaal. De piloten kunnen in Argentinië worden veroordeeld tot celstraffen van één tot tien jaar.

In 2003 sprak Poch op Bali met zijn collega's van Transavia over de junta-jaren (1976-1980) in zijn geboorteland. Poch zou volgens zijn drie collega's hebben gezegd dat hij dodenvluchten had uitgevoerd, waarbij mensen in zee werden gegooid. Poch heeft dat altijd ontkend. Eind vorig jaar werd hij vrijgesproken.

Beschuldigingen veranderd

NRC meldt dat de Argentijnse rechters constateren dat de beschuldigingen van de drie piloten in de loop der jaren zijn veranderd. "De rechters spreken van een 'alarmerende wijziging' waarin de vermeende rol van Poch steeds kwalijker werd beschreven", schrijft NRC.

Volgens de Argentijnse rechtbank was er waarschijnlijk in Argentinië nooit een strafzaak tegen Poch begonnen als de Nederlandse piloten niet met hun beschuldigingen waren gekomen. Ander bewijsmateriaal was er niet.

Het is niet bekend of het Nederlandse OM zal meewerken aan een zaak tegen de piloten. Het landelijk parket geeft geen reactie omdat het OM formeel nog geen stukken uit Argentinië over deze aangifte heeft ontvangen.