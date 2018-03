De woningmarkt is hét verkiezingsthema: er wordt te weinig gebouwd

Verantwoording

De woningaanbodcijfers uit de eerste grafiek en de schaarstecijfers uit de eerste en tweede kaart zijn afkomstig van de Rabobank. Die heeft bij het samenstellen van de cijfers gebruikgemaakt van het volledige woningaanbod op huizenzoeker.nl. De Rabobank heeft de schaarste in 2017 berekend door het koopwoningaanbod in een gemeente per maand te vergelijken met het totaal aantal koopwoningen in die gemeente in 2017. Die data zijn afkomstig van het CBS.

Voor het berekenen van de oververhitting in de tweede kaart is gebruikgemaakt van cijfers van het Kadaster. Alle gemeenten waar de schaarste bovengemiddeld is, en de prijsstijging van woningen met 5 procent of meer, zijn in de tweede kaart aangeduid als 'oververhit'.

Het aantal bouwvergunningen voor koopwoningen per gemeente is afkomstig van het CBS. Het aantal vergunningen per woning in de derde kaart is een eigen berekening. De verleende vergunningen van de afgelopen vier jaar zijn bij elkaar opgeteld, en vergeleken met de totale koopwoningvoorraad in die gemeente in 2017.