Vier Van Goghs op kunstbeurs TEFAF

Op de kunstbeurs TEFAF, die zaterdag begint, zijn vier Van Goghs te koop. Het is voor het eerst dat vier vroege werken van de Nederlandse schilder (1853-1890) tegelijkertijd te koop worden aangeboden.

Een daarvan is Stadsgezicht met ophaalbrug in Den Haag. Dit schilderij liet Van Gogh in 1885 in Nuenen achter bij zijn moeder.

De grootmoeder van de huidige eigenaar heeft het werk in 1904 in Rotterdam gekocht. Het was dus 114 jaar in priv├ębezit. De laatste keer dat het aan publiek werd getoond was in 1960 in Parijs, schrijft 1Limburg.

Vaasjes en potjes

De andere drie werken zijn Gezicht op de Nieuwe Kerk en oudere huizen in Den Haag uit 1883. Dat werk dook in 2016 op bij kunsthandelaar Albricht in Oosterbeek, die het kocht van een Fransman.