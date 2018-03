Wekdienst 8/3: strengere wapenwet in Florida en het is Vrouwendag

Goedemorgen! Florida heeft ingestemd met een strengere wapenwet, na de schietpartij waarbij vorige maand 17 doden vielen. En het is Internationale Vrouwendag.

In het oosten eerst nog wat zon, maar vanuit het westen trekken wolken met regen over het land. In het zuidwesten kan later op de dag weer de zon gaan schijnen. Het wordt 7 tot 9 graden bij een stevige zuidwestenwind.