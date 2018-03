Holleeder-bestseller 'Judas' komt ook op het toneel

Er wordt een toneelstuk gemaakt van de bestseller Judas van Astrid Holleeder. Vanaf september is de voorstelling te zien in Nederlandse theaters. De hoofdrol van Willem Holleeders zus Astrid wordt gespeeld door Renée Fokker.

In het boek uit 2016 beschrijft Astrid Holleeder hoe zij en haar familie jarenlang worden geterroriseerd door haar criminele broer. Inmiddels heeft ze ook bij de politie belastende verklaringen afgelegd tegen de van moord verdachte Willem Holleeder, die de beschuldigingen fel tegenspreekt.

Angst

Het boek wordt nu bewerkt tot een toneelscenario en vervolgens voorgelegd aan Astrid Holleeder. "Het gaat vooral over hoe het is om te leven met angst", zegt actrice Fokker in De Telegraaf.

Het verhaal wordt verteld vanuit het perspectief van vier vrouwen in de omgeving van Willem Holleeder. Behalve om Astrid gaat het om haar jongere zus Sonja, haar dochter en haar moeder. De regie is in handen van Johan Doesburg.

Geen Willem

De figuur van Willem Holleeder komt overigens niet lijfelijk terug in het toneelstuk. De makers van de productie kiezen er naar eigen voor om zijn rol ondergeschikt te maken aan het verhaal van de vrouwen.

Judas was in Nederland het bestverkochte boek van 2016 en komt dit jaar op de Amerikaanse markt uit. Er is ook een Nederlandse tv-serie over het boek in voorbereiding.