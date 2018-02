Actrice uit rechtbank gezet bij proces Holleeder na 'onwenselijke' opnames

Tijdens de getuigenis van Willem Holleeders zus Sonja is vandaag een actrice uit de rechtbank gezet. Ze maakte tegen de regels in geluidsopnames en dat was volgens de rechter "strikt onwenselijk".

De actrice, de 46-jarige Marit van Bohemen, maakte opnames als research voor haar rol in een Nederlandse serie over Astrid Holleeders boek Judas, meldt RTL Boulevard. Van Bohemen speelt in die serie de rol van Sonja.