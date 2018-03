'Gehate 5-minutenregistratie wijkverpleging verdwijnt'

Het einde van de door wijkverpleegkundigen gehate 5-minutenregistratie is nabij, meldt de Volkskrant. Die registratie houdt in dat verplegers van iedere vijf minuten werktijd via een app moeten verantwoorden wat ze doen en waar ze zijn.

Minder rompslomp wordt de kern van een nieuw 'kwaliteitskader wijkverpleging', schrijft de krant. Alle betrokken partijen zouden het "zo goed als eens" zijn over dat nieuwe kader. Daarin staan de normen waaraan het werk van verpleegkundigen moet voldoen. Uiterlijk 1 april moet het af zijn.

Minister De Jonge heeft de Nederlandse Zorgautoriteit volgens het dagblad opdracht gegeven de minutenregistratie als norm op te heffen. Verpleegkundigen krijgen in het nieuwe plan meer verantwoordelijkheid.

Protest

Zorgmedewerkers zijn volgens belangenvereniging V&VN momenteel bijna een derde van hun tijd kwijt aan de 5-minutenregistratie. Eind vorig jaar voerden wijkverpleegkundigen actie tegen de bureaucratische werkwijze.

Het schrappen van de administratieve handeling is onderdeel van de vernieuwingen in de ouderenzorg. Een ander onderdeel is het Pact voor de Ouderenzorg, dat De Jonge vandaag ondertekent. Ruim dertig bedrijven doen mee aan het project om eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan.