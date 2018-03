Minister wil bedrijven inschakelen bij ouderenzorg

Tot 2030 komen er naar schatting 800.000 75-plussers bij. Dat betekent een forse opgave voor de ouderenzorg, zegt minister De Jonge. Steeds meer ouderen blijven langer thuis wonen. Daarbij ligt eenzaamheid nogal eens op de loer, of is er meer zorg nodig. En als de gezondheid verslechtert, moeten ze misschien naar een verpleeghuis.

De kwaliteit van de verpleeghuiszorg is, wat De Jonge betreft, een van de grote uitdagingen. "Hoe lukt het om te zorgen dat al die verpleeghuizen van zo'n kwaliteit zijn dat je er met een gerust hart zelf voor zou willen kiezen, of dat je die zou willen uitkiezen voor je eigen ouders?", vraagt hij zich af.

Geld is niet langer het probleem, zegt de bewindsman. "De zorguitgaven groeien de komende periode fors. Voor de verpleeghuiszorg is er zo'n 2 miljard euro extra." De vraag is vooral hoe dit geld goed kan worden besteed en of er wel voldoende mensen zijn om zorg te bieden.

Eenzaamheid bestrijden

De Jonge wil ook de zorg voor ouderen die thuis blijven wonen verbeteren, bijvoorbeeld door de mantelzorgers te ondersteunen en te zoeken naar nieuwe combinaties van zorg en wonen.

Ook de eenzaamheid onder ouderen baart hem zorgen. "Hoe krijgen we die met elkaar gekeerd? Lukt het bijvoorbeeld om bij alle 75-plussers een huisbezoek af te leggen?" Die bezoeken moeten uitwijzen of het goed gaat met de oudere en wat hij of zij nodig heeft.

De minister wil het bedrijfsleven nadrukkelijk betrekken bij het verbeteren van de ouderenzorg. Als voorbeeld noemt hij Albert Heijn. De supermarktketen denkt volgens hem nu al na over de vraag hoe de wijkfilialen daarbij een rol kunnen spelen.

De Jonge: "Bij mensen die bijvoorbeeld licht dementeren, is de medewerker achter de kassa soms de eerste die doorheeft dat mevrouw extra zorg nodig heeft. Hoe kunnen we zorgen dat de supermarkt weet waar die signalen naartoe kunnen?"

De supermarkt om de hoek kan volgens hem ook signalen van eenzaamheid oppikken en doorgeven. Of een lunch organiseren voor mensen uit de wijk.

'Bedrijven ook onderdeel van de samenleving'

De Jonge wijst ook op telecombedrijf KPN, dat via de 'Zilverlijn' contact wil houden met ouderen. Bij dat project bellen vrijwilligers op verzoek met ouderen om te vragen hoe het met hen gaat. "Een voorbeeld voor bedrijven die misschien met een heel ander doel zijn opgericht, maar die onderdeel zijn van diezelfde samenleving."

De Jonge noemt de opdracht om de ouderenzorg te verbeteren "zo allemachtig groot, dat we daar echt elkaar voor nodig hebben. Niemand kan dat in zijn eentje."