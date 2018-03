Florida stemt voor strengere wapenregels

Het Huis van Afgevaardigden in de Amerikaanse staat Florida heeft ingestemd met strengere wapenregels. Gisteren ging de Senaat in Florida al akkoord. Aanleiding voor de nieuwe wet is het bloedbad dat een man van 19 vorige maand aanrichtte op een school in de plaats Parkland. Hij gebruikte daarbij een semi-automatisch vuurwapen.

In het plan wordt de minimumleeftijd voor het aanschaffen van een geweer verhoogd van 18 naar 21 jaar. Verder komt er bij de aankoop van vuurwapens een verplichte wachttijd van drie dagen.

Leraren bewapend

Tegelijk staat de wet ook de bewapening van bepaald schoolpersoneel toe. Alleen leraren en overige schoolmedewerkers die een speciale training hebben gevolgd, komen daarvoor in aanmerking.

De wet gaat binnen vijftien dagen in, tenzij gouverneur Scott een veto uitspreekt. Hij zegt dat hij daarover nog geen besluit heeft genomen.

Nabestaanden

De strengere regels volgen op een aanzwellend pleidooi in de Verenigde Staten om de wapenverkoop aan banden te leggen. De stemverhouding in het Huis was 67 tegen 50. Zowel Republikeinen als Democraten stemden voor.

De plannen kunnen volgens Amerikaanse media op de goedkeuring rekenen van nabestaanden van de aanslag in Parkland, die zeventien levens eiste. Wel hadden sommigen van hen liever een verdere aanscherping gezien, zoals een algeheel verbod op semi-automatische wapens.

Aanklacht

Eerder op de dag werd bekend dat de schutter in Parkland, Nikolas Cruz, wordt aangeklaagd voor zeventienvoudige moord. Zijn advocaat heeft gezegd dat Cruz volledige schuld zal bekennen als er wordt toegezegd dat hij niet de doodstraf krijgt.