Schoolschutter Florida aangeklaagd voor zeventienvoudige moord

De schoolschutter uit Florida, Nikolas Cruz, is voor een jury in Fort Lauderdale formeel aangeklaagd voor zeventienvoudige moord. Hij kan daarvoor de doodstraf krijgen. Ook is hij aangeklaagd voor zeventien pogingen tot moord.

De 19-jarige Cruz schoot op 14 februari met een semi-automatisch wapen zeventien mensen dood op een middelbare school in Broward County, in Florida. Meer dan tien anderen raakten gewond.

Zijn advocaat zegt dat hij emotioneel gebroken is en dat hij schuld bekent als de doodstraf van tafel gaat. Dat zou betekenen dat hij waarschijnlijk levenslang krijgt, als de openbaar aanklager daarmee akkoord gaat. Die heeft nog geen beslissing bekendgemaakt.

Onbegrip

Het stel dat Cruz in november vorig jaar na het overlijden van zijn moeder in huis nam, heeft vandaag getuigd voor de jury. Ze zeggen dat ze nog steeds niet begrijpen waarom Cruz tot zijn daad kwam.

Cruz heeft de politie niet meer verteld dan dat hij op Valentijnsdag met een AR-15-geweer naar de Marjory Stoneman Douglas High School ging en dat hij daar in de klaslokalen begon te schieten.

In tien minuten schoot hij in klaslokalen op de eerste en tweede verdieping leerlingen en leraren neer, waarna hij onopgemerkt tussen scholieren naar buiten liep. Daar werd hij opgepakt nadat hij was herkend van videobeelden. Cruz bekende al snel dat hij de schutter was.

Vreemd gedrag

In verslagen die zijn vrijgegeven uit de gevangenis staat dat Cruz geïsoleerd wordt gehouden. Hij wordt beschreven als iemand die meewerkt, maar oogcontact vermijdt.

Hij zit vaak met een lege blik voor zich uit te staren of staart, liggend op zijn bed, naar het plafond. Soms lijkt hij te lachen en vertoont hij ander vreemd gedrag, aldus de verslagen. Ook heeft hij gevraagd om een Bijbel, zodat hij kan lezen in zijn cel.

Racist

Cruz heeft één keer bezoek van een niet nader geïdentificeerd familielid gehad. Volgens de autoriteiten blijkt uit zijn internetgeschiedenis dat hij verzot was op wapens en gevechtskleding en dat hij geregeld schold op zwarten en moslims.

Volgens de Anti-Defamation League, een organisatie die zich keert tegen antisemitisme, had hij banden met ultrarechtse racisten en zei hij dat hij politiemensen en linkse betogers neer zou maaien met zijn AR-15.