Twee gewonden en explosies bij loodsbrand in Hoeven

Bij een brand in een loods in het Noord-Brabantse Hoeven zijn twee mensen gewond geraakt. Zeker een hen van had brandwonden. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht.

De loods staat achter een woning. Volgens de Veiligheidsregio waren er meerdere explosies te horen, veroorzaakt door materialen die in de loods lagen opgeslagen. Wat die materialen waren, is niet bekendgemaakt.

De brand is inmiddels onder controle. Wel is er nog veel rook. De brandweer adviseert omwonenden om ramen en deuren dicht te houden. Het nablussen kan nog wel een paar uur duren.