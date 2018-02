Was politie laks bij onderzoek naar Orlando? 'Privacy speelt grote rol'

"Er is geen algemene aanpak bij vermissingszaken. Het is echt maatwerk. Hoe oud is het vermiste kind? Kan het zichzelf redden? Bij baby Hannah kwam meteen een Amber Alert, want de baby liep gevaar. Maar bij een ouder kind dat vaker van huis weg is, is de situatie weer anders", legt Van Leiden uit in het Radio 1-programma Nieuws en Co.

De politie heeft de eerste dagen eerst uitgezocht hoe ernstig de zaak was. Toen er zorgelijke indicaties werden gevonden, is er een Vermist Kind Alert verstuurd. Dat gebeurde pas een week later. Daarna is er ook nog een passantenonderzoek gedaan en werden er duikers ingezet om te zoeken naar Orlando.

"De privacy van een vermiste speelt zeker een rol. De politie zet een vermiste niet zomaar op een website", zegt Van Leiden. "Stel, hij is voor een paar dagen weggelopen, dan weet heel Nederland van alles over hem. En vergis je niet, er lopen vaker tieners weg. Als ze later gaan solliciteren is er dan van alles over ze te vinden online."