Duikers zoeken vermiste Orlando in het water in Haagse wijk Ypenburg

De politie zet duikers in om te zoeken naar de vermiste Rotterdammer Orlando Boldewijn (17). Ze zoeken in het water bij de straat Böttgerwater in de Haagse wijk Ypenburg. Een 20-jarige man uit Den Haag, met wie Orlando vorige week zondag een date had via de app Grindr, heeft tegen de politie gezegd dat hij hem daar heeft afgezet.