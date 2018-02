Politie krijgt tiental tips binnen over vermiste Orlando (17)

"Tegen zijn moeder zei Orlando dat hij bij mij was. Dat deed hij wel vaker. Maar hij liet het mij normaal gesproken altijd weten, dat deed hij nu niet." Volgens Den Hartog weet de moeder van Orlando van zijn homoseksualiteit en is zijn geaardheid door iedereen in zijn omgeving geaccepteerd.

De 20-jarige man uit Den Haag, die Orlando voor het laatst heeft gezien, zegt volgens Den Hartog dat hij de jongen diezelfde avond heeft afgezet bij een busstation op de Böttgerwater in de wijk Ypenburg. Dit werd bevestigd door een ooggetuige in het passantenonderzoek dat de politie gisteravond verrichtte. Orlando zou volgens zijn date, die is gehoord door de politie, richting Rotterdam vertrekken.

Twijfels over sms'je

De moeder van Orlando is de laatste persoon die contact met hem heeft gehad. In een sms aan haar liet hij weten op weg naar huis te zijn. Maar er wordt getwijfeld aan de authenticiteit van het berichtje. "In het bericht stond niet het taalgebruik dat we van hem gewend zijn", zegt Den Hartog. "Normaal gesproken kort hij veel woorden af. In dit bericht deed hij dat niet één keer."

Een dag na de date maakte Den Hartog bij de politie melding van de vermissing van Orlando. Desondanks werd door de politie pas gisteren een Vermist Kind Alert verspreid. Volgens Den Hartog was voor de politie niet duidelijk of Orlando in levensgevaar was.