17-jarige Orlando al een week spoorloos, politie doet passantenonderzoek

De politie doet vanavond in Den Haag een passantenonderzoek om meer te weten te komen over de vermissing van een 17-jarige jongen. De Rotterdammer Orlando had vorige week zondag een internetdate met een man in Den Haag, die hij had gemaakt via datingapp Grindr. Sindsdien is niets meer van hem vernomen.

De politie sluit niet uit dat Orlando slachtoffer is geworden van een misdrijf. Er is geen concrete informatie over wat er met hem is gebeurd, maar het is duidelijk dat er "iets niet klopt".

Orlando maakt volgens de politie regelmatig afspraken via sites en apps. Maar het komt nooit voor dat hij daarna wegblijft en niets van zich laat horen.

"Zijn vrienden en familie, die hij dagelijks spreekt, hebben niets van hem gehoord. Hij is niet op school en werk verschenen, terwijl hij daar normaal altijd verschijnt. Ook heeft hij zijn pinpas niet meer gebruikt", zegt de politie.

'Afgezet na date'

De man met wie Orlando vorige week de internetdate had, is verhoord door de politie. Hij verklaart dat hij Orlando na hun date heeft afgezet in Ypenburg, waar hij hem ook had opgehaald.

Kort na middernacht stuurde Orlando zijn moeder nog een paar sms'jes. Daarin stond onder meer dat hij op weg was naar huis. Sindsdien staat zijn telefoon uit.

'Orlando stuurde berichten niet zelf'

Zijn familie zegt tegen het AD te vermoeden dat Orlando's laatste berichten niet door hemzelf zijn geschreven. Bepaalde woorden zijn anders gespeld dan Orlando altijd doet. De politie weet hiervan.

Een wijkonderzoek in Ypenburg heeft nog geen aanwijzingen opgeleverd. Daarom benadert de politie daar vanavond joggers, mensen die honden uitlaten en andere passanten, in de hoop dat zij vorige week rond dat tijdstip ook in de wijk waren en iets hebben gezien dat licht op de zaak kan werpen.