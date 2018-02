'Moeder ontvoerde baby Hannah uit frustratie'

De moeder van baby Hannah heeft haar ontvoerd omdat ze gefrustreerd was over de uithuisplaatsing van haar kind. Dat zei haar advocaat Anne Winters tegen het persbureau ANP. "Ze is haar baby zeven weken na de geboorte kwijtgeraakt en voelt zich tekortgedaan omdat ze niks heeft misdaan. Ze wil het kindje heel graag terug", zei de raadsvrouw.

De baby werd vorig jaar uit huis geplaatst omdat er vermoedens waren van mishandeling. In oktober constateerden artsen twee gebroken ribben, letsel aan een voetje en blauwe plekken. Haar ouders werden aangehouden voor mishandeling.

Beide ouders ontkennen dat zij het meisje hebben mishandeld, maar voor politie en justitie blijven zij verdachten. Het Openbaar Ministerie heeft twee onderzoeken lopen naar de ouders. Een onderzoek op verdenking van mishandeling en sinds gisteren ook een onderzoek naar de ontvoering van de baby. Zo lang die onderzoeken lopen, onthoudt het OM zich van commentaar op de zaak.

Goed contact

Volgens advocaat Winters was er goed contact tussen de moeder en het pleeggezin waar de baby was ondergebracht. Onder begeleiding was er ook contact tussen de moeder en haar kind. Er waren volgens de advocaat geen signalen dat er een ontvoering dreigde.

Omroep Brabant schrijft dat de ontvoering juist wel goed is voorbereid. "Het lijkt erop alsof ze zicht hadden op ons dagelijks ritme", aldus de pleegvader tegen de regionale omroep. "We kregen daar al eerder berichten over, maar we hebben ons niet bang laten maken. We hadden natuurlijk nooit gedacht dat ze hiertoe in staat waren."

Gisteren werd baby Hannah bij een supermarkt in Eersel door de biologische vader uit de maxicosi gegrist toen de pleegmoeder met de baby naar buiten kwam. De ouders en de baby zijn dezelfde dag teruggevonden op een vakantiepark in Bad Bentheim aan de grens met Nederland. De baby verkeerde in goede gezondheid.

De pleegmoeder probeerde de ouders nog tegen te houden, zegt haar man. "Ze zei nog: 'Dit is niet slim, stop hiermee.' Maar praten had geen zin." De vrouw is ernstig aangeslagen door het voorval. "Ze heeft veel verdriet, dit heeft echt impact op haar. Het is heel bizar als een kindje zo uit je armen wordt gerukt."