Ontvoerde baby Hannah in goede gezondheid gevonden

De baby die vanochtend in het Brabantse Eersel werd ontvoerd is terecht. Ze verkeert in goede gezondheid, laat de politie weten. "Hannah is in veiligheid gebracht en keert zo snel mogelijk terug naar Nederland."

Baby Hannah werd met haar biologische ouders gevonden op een vakantiepark in Bad Bentheim, in Duitsland bij de grens met Nederland. De ouders zijn aangehouden in samenwerking met de Duitse politie. Zij zitten in een Duitse cel en worden binnenkort overgedragen aan Nederland.

De politie kwam het koppel op het spoor door een tip uit Duitsland. Iemand die wist van het Amber Alert had de gezochte zwarte Mercedes en de vader gezien bij het vakantiepark.

Bij onderzoek bleek dat Hannahs ouders daar in een huisje zaten. Kort daarna werden ze opgepakt door het grensoverschrijdend politieteam Bad Bentheim.

De politie verstuurde aan het begin van de middag een Amber Alert omdat werd gevreesd voor haar leven. Ze was bij haar ouders weggehaald nadat ze was mishandeld.

Het meisje van zes maanden werd vanochtend meegenomen op de parkeerplaats van een supermarkt. De baby werd door de biologische vader uit de maxicosi gegrist toen zij door haar moeder naar buiten werd gedragen.