Ontvoerde baby Hannah uit huis geplaatst na mishandeling

De vanochtend ontvoerde baby Hannah werd vorig jaar uit huis geplaatst omdat er vermoedens waren van mishandeling. In oktober constateerden artsen twee gebroken ribben, letsel aan een voetje en blauwe plekken. Haar ouders werden aangehouden voor mishandeling, blijkt uit uitspraken van de rechtbank in Den Bosch.

Beide ouders ontkennen dat zij het meisje hebben mishandeld.

Donkere Mercedes

De zes maanden oude Hannah werd vanochtend op een parkeerplaats in het Brabantse Eersel ontvoerd. De politie gaat ervan uit dat ze is meegenomen door haar biologische ouders. Haar vader zou Hannah uit de armen van haar pleegmoeder hebben gegrist en met de biologische moeder zijn weggereden in een donkere Mercedes.

Meteen na de ontvoering vroeg de politie mensen in de buurt via Burgernet naar de auto uit te kijken. Aan het begin van de middag werd er een landelijke Amber Alert-oproep verstuurd. Dat middel wordt alleen ingezet als de politie denkt dat het leven van het kind in gevaar is.