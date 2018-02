Politie deelt flyers uit bij onderzoek naar dood Orlando

De politie is dringend op zoek naar getuigen die iets kunnen zeggen over het overlijden van Orlando Boldewijn. Het rechercheteam deelt flyers uit in de Haagse wijk Ypenburg, waar de 17-jarige Rotterdammer gisteravond dood werd gevonden. Ook worden borden op straat neergezet met het verzoek aan getuigen om zich te melden.

Het lichaam van Orlando lag in het water bij de straat Böttgerwater. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend; sectie moet uitwijzen hoe hij om het leven is gekomen. De politie sluit geen enkel scenario uit.

De politie doet vandaag verder onderzoek op de plaats waar het lichaam is gevonden. "Alle tips zijn welkom", zegt de politie. "De kleinste details kunnen cruciaal zijn."

Een herdenking voor Orlando die voor vanavond gepland stond op de vindplaats, is op aandringen van de politie afgeblazen. De politie verwacht daar dan nog bezig te zijn met het sporenonderzoek.

Grindr

Orlando werd meer dan een week vermist. Hij kwam zondag 18 februari niet thuis nadat hij die dag had afgesproken met twee mannen, die hij leerde kennen via datingapp Grindr. De laatste date, een 20-jarige man uit Den Haag, heeft tegen de politie gezegd dat hij Orlando na hun afspraak heeft afgezet op de Böttgerwater.

Het laatste teken van leven van Orlando was een sms-bericht aan zijn moeder. Daarin stond onder meer dat hij op weg was naar huis. Orlando's naasten twijfelen over de authenticiteit van het bericht. "In het bericht stond niet het taalgebruik dat we van hem gewend zijn", zegt zijn goede vriendin Noha den Hartog. "Normaal gesproken kort hij veel woorden af. In dit bericht deed hij dat niet één keer."