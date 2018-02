In water gevonden lichaam is van 17-jarige Orlando

Het lichaam dat vanavond werd gevonden door duikers van de politie is van de vermiste Orlando Boldewijn. De 17-jarige Rotterdammer lag in het water bij de straat Böttgerwater in de Haagse wijk Ypenburg, waar Orlando voor het laatst is gezien. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend.

Op basis van nieuwe informatie heeft de politie gericht kunnen zoeken met een sonarboot en duikers. Sectie moet uitwijzen hoe Orlando om het leven is gekomen. Ook wordt morgen meer sporenonderzoek verricht in de omgeving van de vindplaats. Die wordt momenteel bewaakt.

Orlando kwam vorige week zondag niet thuis. Eerder op de dag had hij afzonderlijk met twee mannen afgesproken, die hij leerde kennen via datingapp Grindr. De laatste date, een 20-jarige man uit Den Haag, heeft tegen de politie gezegd dat hij Orlando na hun afspraak heeft afgezet op de Böttgerwater.

Vrienden en familie maakten zich al snel zorgen over Orlando. Hij maakte vaker afspraken via datingapps, maar het kwam nooit voor dat hij daarna wegbleef en niets van zich liet horen.

Verdachte sms

Het laatste teken van leven van Orlando was een sms-bericht aan zijn moeder. Daarin stond onder meer dat hij op weg was naar huis. Orlando's naasten twijfelen over de authenticiteit van het bericht.

"In het bericht stond niet het taalgebruik dat we van hem gewend zijn", zegt zijn goede vriendin Noha den Hartog. "Normaal gesproken kort hij veel woorden af. In dit bericht deed hij dat niet één keer."