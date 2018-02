Kabinet pakt brievenbusfirma's aan

Wat is het verschil?

* Belastingontwijking: zo min mogelijk belasting betalen door gebruik te maken van gaten in de wet, het 'wegboeken' van winsten of het parkeren van geld in legale constructies.

* Belastingontduiking: geld of inkomsten voor de Belastingdienst verzwijgen of vermogen wegsluizen in illegale constructies. Ontduiking is strafbaar.