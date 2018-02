Aangeklaagde Nederlandse tabakindustrie vooral groot in shag

Wereldwijd werd er in 2016 voor 683 miljard dollar aan sigaretten verkocht. De verkoop wordt gedomineerd door vijf bedrijven: Philip Morris, British American Tobacco (BAT), Imperial Tobacco, Japan Tobacco en China Tobacco. Samen hebben die door overnames 80 procent van de markt in handen. In 2001 was dat nog maar 43 procent.

In Europa, Noord- en Zuid-Amerika en Australië is de verkoop gedaald tussen 2005 en 2016, mede door strengere regels. In Azië, het Midden-Oosten en Afrika steeg de verkoop door stijgende inkomens en bevolkingsaantallen en relatief soepele wet- en regelgeving.

De aangifte van Ficq richt zich tegen vier van die vijf tabaksgiganten: Philip Morris, BAT, Imperial Tobacco en Japan Tobacco (China Tobacco is nagenoeg alleen maar in China actief).

Geen sigarettenproductie meer, nog wel shag

Die vier verkopen een groot deel van de sigaretten in Nederland, maar ze maken ze hier niet meer. Sinds de sluiting van de sigarettenfabriek van Philip Morris in 2014 worden in Nederland namelijk nog amper sigaretten gemaakt. Sigaretten worden dus geïmporteerd. En er worden in Nederland ook geen tabaksplanten geteeld. De vijf grootste tabak verbouwende landen zijn China, Brazilië, India, de VS en Indonesië.