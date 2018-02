Huisartsen sluiten zich aan bij aangifte tegen tabaksindustrie

Per huisartsenpraktijk roken gemiddeld zo'n 400 patiënten. Zij hebben klachten als hoesten, maagpijn en problemen met zwanger worden. Ook leidt roken volgens het NHG nog te vaak tot een hartinfarct, beroerte, COPD, darmkanker, blaaskanker en longkanker.

"Er komen dagelijks rokers bij de huisarts en er wordt van alles geprobeerd om hen van het roken af te helpen. Dat er dan een hele industrie is die hen aan het roken houdt, dat stuit ons tegen de borst."

Per jaar sterven ongeveer 20.000 Nederlanders aan de gevolgen van roken. Hoewel het voor de huisartsenorganisaties ongebruikelijk is om aangifte te doen, zeggen ze dat de verstrekkende gevolgen van roken de doorslag hebben gegeven om zich alsnog aan te sluiten. "Zoiets hebben we nog nooit gedaan", zegt Dijkstra.

Steun namens vrijwel alle huisartsen

De drie organisaties vertegenwoordigen samen vrijwel alle Nederlandse huisartsen en bijna de hele eerstelijnszorg. De Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen (VPH) had al gezegd dat de organisatie mede-aangever wil zijn. Ook het Interfacultair Overleg Huisartsengeneeskunde (IOH) en de Landelijke Organisatie van Aspirant Huisartsen (LOVAH) steunen de zaak van advocaat Ficq.

Of de breed gesteunde aangifte ook tot een strafzaak leidt, is nog niet bekend. Het OM zei begin deze maand dat het onderzoek daarnaar zich in de afrondende fase bevindt.