Ook kinderartsen doen aangifte tegen tabaksindustrie

De lijst met organisaties die aangifte doen tegen de tabaksindustrie blijft groeien. De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde zegt tegen EenVandaag zich aan te sluiten bij de zaak die advocaat Ficq anderhalf jaar geleden begon tegen de vier grootste tabaksfabrikanten.

"Kinderen hebben in deze zaak nog helemaal geen stem, terwijl het misschien wel de grootste slachtoffers zijn van tabak", zegt de Leidse kinderlongarts Noor Rikkers namens de vereniging. Ze wijst op de schadelijke gevolgen van het meeroken met ouders.

De kinderartsen verwijten de tabaksindustrie dat die doelbewust een product verkoopt waarvan volgens de vereniging bekend is dat het twee derde van de gebruikers doodt.

Huisartsen

De reeks aangiften begon in 2016 met een aantal kankerpatiƫnten en maatschappelijke organisaties. De afgelopen weken volgden onder meer het Antoni van Leeuwenhoek-ziekenhuis en de verslavingssector. Volgens EenVandaag overweegt ook de Landelijke Huisartsenvereniging zich erbij aan te sluiten.

Vandaag hebben ook de acht universitaire ziekenhuizen in Nederland besloten dat ze de aangiftes steunen, zegt een woordvoerder van de koepel NFU. Onderzocht wordt nog of de NFU ook zelf aangifte gaat doen.

Het is nog niet duidelijk of het daadwerkelijk tot een strafzaak tegen de tabaksindustrie komt. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie zegt tegen het tv- en radioprogramma dat het onderzoek daarnaar zich in de afrondende fase bevindt.