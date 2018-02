Verpleegkundigen en Longfonds achter aangifte tegen tabaksindustrie

Ook de vereniging van verpleegkundigen en verzorgenden V&VN en het Longfonds sluiten zich aan bij de aangifte van Stichting Rookpreventie Jeugd en advocaat Ficq tegen de tabaksindustrie.

Een peiling onder V&VN-leden leverde in korte tijd meer dan duizend reacties op. 88 procent sprak zich uit voor aangifte. "Zij hebben in hun werk dagelijks te maken met de schrijnende gevolgen van roken", zegt V&VN-voorzitter Bakker. "Wanneer het verslaafd maken van mensen aan banden wordt gelegd, kunnen we voorkomen in plaats van genezen."

De belangenorganisatie voor longpatiƫnten, het Longfonds, hoopt dat duidelijk wordt dat rokers niet bewust kiezen voor verslaving. "Mensen worden opzettelijk verslaafd gemaakt", zegt directeur Michael Rutgers. "We zien daarvan dagelijks de verschrikkelijke gevolgen. Wij vinden het de hoogste tijd dat het duidelijk wordt wie hieraan schuldig is en dat dit stopt."

Opzettelijk

Stichting Rookpreventie Jeugd besloot in 2016 samen met longkankerpatiƫnt Anne Marie van Veen om aangifte te doen tegen in Nederland gevestigde tabaksproducenten, voor het opzettelijk schade toebrengen aan de gezondheid van mensen.

"De sigaretten die zij produceren en in de verkoop brengen, zijn ontworpen met het doel de roker zo snel mogelijk verslaafd te maken", zei Van Veen destijds. "Een eenmaal verslaafde roker loopt door deze praktijken grote gezondheidsschade op."

Het Openbaar Ministerie moet nog besluiten of de zaak voor de rechter wordt gebracht.