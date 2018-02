Zijlstra: het is dom geweest en ik heb er spijt van

Minister Zijlstra zegt dat het dom is geweest van hem om te liegen over zijn ontmoeting met de Russische president Poetin. "U kan van mij aannemen dat ik daar heel erg veel spijt van heb", zegt hij tegen de NOS.

"De geopolitieke betekenis is heel groot van het verhaal. Aangezien ik de persoon niet kon noemen die aan tafel zat, heb ik er kracht bij willen zetten en heb het op mezelf betrokken. Ik heb dat op een verkeerde manier gedaan, maar daarmee is het belangrijke nieuws niet onjuist."

Premier Rutte zei eerder vandaag dat minister Zijlstra onverstandig is geweest door te liegen over zijn aanwezigheid in het buitenhuis van de Russische president, maar dat hij kan aanblijven als minister van Buitenlandse Zaken.

Groot-Rusland

Het gaat om een leugen van toenmalig VVD-fractievoorzitter Zijlstra in een speech in 2016, waarin hij zei dat hij de Russische president Poetin zelf had horen praten over "Groot-Rusland".

Hij zei dat hij dat had gehoord toen hij als Shell-medewerker samen met Shell-topman Jeroen van der Veer in Poetins buitenhuis verbleef. Van der Veer ontkende dat. In een interview met Volkskrant gaf daarna ook Zijlstra toe dat hij niet bij die bijeenkomst aanwezig was geweest.

Als verklaring voor zijn leugen zei hij dat hij zijn bron, die er wel bij aanwezig was, wilde beschermen.