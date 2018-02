Rutte: leugen Zijlstra onverstandig, maar hij kan aanblijven

Groot-Rusland

Toenmalig VVD-fractievoorzitter Zijlstra zei in een speech in 2016 dat hij Poetin zelf had horen praten over "Groot-Rusland". Hij zou als Shell-medewerker samen met Shell-topman Jeroen van der Veer en president Poetin in de datsja hebben gezeten. Van der Veer ontkende dat. In een interview met Volkskrant gaf daarna ook Zijlstra toe dat hij niet bij die bijeenkomst aanwezig was geweest.

Als verklaring voor zijn leugen zei hij dat hij zijn bron, die er wel bij aanwezig was, wilde beschermen.

In de Volkskrant zegt hij: "Ik heb toen de keuze gemaakt: oké, dit is een belangrijk geopolitiek verhaal. De implicaties daarvan zijn stevig. Ik heb het verhaal toen naar mijzelf getrokken, om te zorgen dat de persoon die er wel bij was zelf niet de onthullende factor werd. Omdat dit ook implicaties voor hem of zijn bedrijf kon inhouden".

De onthulling van Zijlstra komt op een ongelegen moment, omdat hij morgen voor het eerst als minister naar Moskou vliegt voor een ontmoeting met de Russische minister Lavrov.