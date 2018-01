Marokkaanse gemeenschap na schietpartij: 'tot hier en niet verder'

Marokkaans-Nederlandse ouders zijn bezorgd over de veiligheid van hun kinderen na de schietpartij van eergisteren in Amsterdam waarbij een Marokkaans-Nederlandse jongen van 17 omkwam. Dat zegt Habib el Kaddouri van het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders.

Volgens hem is de Marokkaanse gemeenschap klaar met dit soort misdaden. "Ik denk dat het goed is als we vanuit verschillende kanten een vuist maken en zeggen: tot hier en niet verder."

Henk en Jan

De politie denkt dat het dodelijke slachtoffer niet het eigenlijke doelwit was, maar sluit ook niet uit dat hij dat wel was. Aangezien de schutters nog vrij rondlopen, is hun motief nog onduidelijk. Maar de zaak doet El Kaddouri denken aan eerdere liquidaties en vergismoorden. De afgelopen jaren zijn in Amsterdam in de zogenoemde Mocro-oorlog meerdere mensen geliquideerd of werden er pogingen gedaan.

"We erkennen dat dit een probleem is van Marokkaanse Nederlanders. Vroeger had je in de Amsterdamse criminele scene Henk en Jan, nu wordt een nieuwe generatie bevolkt door Marokkaans-Nederlandse criminelen."

Lokroep van criminelen

Hij wil dat de rekrutering van jongeren voor criminele activiteiten stopt. "Ze kunnen verleid worden door de lokroep van criminelen. De ouders, familie en moskee hebben een belangrijke rol om daar goed op te letten en het te melden als ze signalen krijgen dat iemand zich bezighoudt met criminaliteit."

PvdA-raadslid Bouchra Dibi uit Utrecht herkent de angst voor criminaliteit in de Marokkaans-Nederlandse gemeenschap. "Veel moeders zijn heel bang dat hun zonen beïnvloed worden." Zelf woont ze bijna dertig jaar in de Utrechtse wijk Overvecht en daar ziet ze de problemen bijna dagelijks. "Ik vrees dat het niet de laatste keer zal zijn. Veel jongeren hebben het moeilijk. Die jonge jongens zijn nog zo makkelijk te beïnvloeden. Wanneer houdt het eens op? Ze knallen elkaar neer voor een paar duizend euro. Dit gesodemieter moet afgelopen zijn."

Onschuldige neefje kwijt

Een oom van de tiener die bij de schietpartij omkwam, heeft in een open brief op sociale media aan het Amsterdamse gemeentebestuur gevraagd wat het concreet gaat doen om de bewoners van de Oostelijke Eilanden een veilig gevoel te geven.

Hij vindt het onverteerbaar dat zijn neef is omgekomen. Het vermoeden leeft dat de daders eigenlijk een 19-jarige man wilden ombrengen, die in november ook al gewond raakte bij een schietpartij een paar straten verderop. "Ondertussen ben ik wel mijn lieve kleine onschuldige neefje kwijt die helaas in de vuurlinie stond van een stelletje gekken."

De oom zegt dat de 19-jarige man die eigenlijk het doelwit zou zijn op een dodenlijst stond. "Er hebben in het verleden meerdere aanslagen op hem plaatsgevonden en elke keer ontkwam hij. Waarom heeft de politie de begeleiders in het buurtcentrum niet geïnformeerd over het doelwit, zodat hem de toegang kon worden ontzegd?"

Ondersteuning voor betrokkenen

De gemeente zegt de zorgen zeer serieus te nemen, maar wil nu niet in de media op de brief reageren. Een woordvoerder laat weten dat de gemeente er eerst met de familieleden zelf over wil praten.

Gisteren zei burgemeester Van Aartsen al dat hij maatregelen gaat nemen op de Oostelijke Eilanden. Hij begrijpt de onrust die ontstaan is, zeker omdat er zo veel kinderen aanwezig waren in het jongerencentrum.

De gemeente heeft een bijeenkomst georganiseerd met een aantal maatschappelijke organisaties, de politie en slachtofferhulp. Ook is er ondersteuning voor direct betrokkenen en de scholen als ze morgen opengaan, zegt een woordvoerder. Binnenkort worden nieuwe bijeenkomsten gehouden. "We zullen onze aanpak intensiveren."