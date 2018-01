Wapens gevonden in onderzoek naar Utrechtse liquidaties

In een onderzoek naar liquidaties en schietpartijen in Utrecht en omgeving, heeft de politie twee mannen aangehouden en vuurwapens in beslag genomen.

Dinsdag is huiszoeking gedaan op vijf adressen in Utrecht, Amersfoort en Bunschoten-Spakenburg, heeft de politie vandaag bekendgemaakt. Daarbij zijn vier vuurwapens en andere spullen in beslag genomen. Meer details over wat er is aangetroffen, wil de politie niet geven.

Twee mannen (van 24 en 33 jaar) uit Bunschoten-Spakenburg zijn aangehouden. Volgens de politie houdt het onderzoek verband met "een aantal liquidaties of pogingen daartoe", die het afgelopen jaar in de regio Utrecht hebben plaatsgevonden.

Kogel in been

Zo werden in december in de Utrechtse wijk Overvecht twee mannen in een auto onder vuur genomen. De daders schoten flink in de rondte met een automatisch wapen. Een 81-jarige vrouw die in haar huis lag te slapen, kreeg een verdwaalde kogel in haar been.

Kort daarna deed de politie ook al huiszoekingen op zes adressen. Toen werden onder andere track & trace-systemen en andere observatiemiddelen gevonden. Deze spullen worden door criminelen vaak gebruikt om doelwitten van liquidaties in de gaten te houden.

Vergissing

Het afgelopen jaar waren er zeker drie afrekeningen in de regio Utrecht. In november werd in Nieuwegein een man doodgeschoten, toen hij 's ochtends in zijn auto stapte. Na een wilde achtervolging werden twee verdachten opgepakt.

Eerder dat jaar waren er ook liquidaties in Breukelen en Utrecht-Overvecht. In die laatste zaak houdt de politie rekening met een vergissing.

Ook in de Utrechtse wijk Zuilen namen criminelen het verkeerde doelwit onder vuur. Zij zouden een peilbaken onder de verkeerde auto hebben geplakt. Het slachtoffer overleefde de aanslag met een automatisch wapen.