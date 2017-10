Arrestaties voor liquidatie in Breukelen

Er zijn twee verdachten opgepakt in het onderzoek naar de moord op Jaïr Wessels, de 30-jarige Amsterdammer die deze zomer in Breukelen werd geliquideerd. Ze werden aangehouden in Spanje en Nederland.

Wessels werd in de middag van 7 juli onder vuur genomen op het parkeerterrein bij het station van Breukelen. De schutter ging ervandoor in een auto. Wessels overleed later die dag in een ziekenhuis.

Luxe

Al snel werd duidelijk dat het ging om een afrekening in het criminele milieu. Het slachtoffer had volgens de politie nogal wat vijanden.

Volgens Het Parool leidde Wessels een luxeleven met veel dure auto's, sieraden en overdadige feestjes. In het verleden werd hij in verband gebracht met een poging tot liquidatie van een Satudarah-kopstuk, samen met de beruchte criminelen Danny K., Dick Vrij en de later vermoorde Lucas Boom.

Doorzoekingen

Het tv-programma Opsporing Verzocht besteedde vorige maand aandacht aan de zaak. Behalve naar de schutter was de politie op zoek naar de bestuurder van de vluchtauto.

De twee verdachten die vannacht werden opgepakt, zijn Nederlanders. Meerdere woningen in Spanje en Nederland zijn doorzocht. De politie sluit niet uit dat er nog meer mensen worden aangehouden.