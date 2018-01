Dode schietpartij in jongerencentrum Amsterdam was 17-jarige stagiair

Het slachtoffer van de schietpartij gisteravond in een jongerencentrum in Amsterdam was een jongen van 17. De politie denkt dat hij niet het eigenlijke doelwit was, maar sluit ook niet uit dat hij dat wel was. Twee mannen die met bivakmutsen op het jongerencentrum binnen renden, riepen een of meer namen, maar niet die van het slachtoffer.

De jongen was als stagiair aan het werk. Het jongerencentrum Wittenburg staat in het centrum van de stad. Er waren kinderen bezig met kookles en kickboksles. Veel kinderen hebben iets gehoord of gezien. De politie spreekt van een wonder dat zij niet gewond zijn geraakt. Er zijn tientallen kogelinslagen gevonden.

Gewonden

Een man van 19 die gewond raakte, is vannacht geopereerd. Hij is in tegenstelling tot de jongen van 17 een bekende van de politie en raakte in november ook al gewond bij een schietpartij, een paar straten verderop. De politie onderzoekt of er een verband met deze zaak bestaat.

Een vrouw van 20 die ook werd beschoten, raakte gewond aan haar benen. Ook zij liep stage in het jongerencentrum en ze stond achter de bar. Volgens de politie wijst alles erop dat ze door een verdwaalde kogel is geraakt.

Buurtbewoners reageren geschokt: