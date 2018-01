'Heel pijnlijke kwestie-Moorlag legt problemen in PvdA bloot'

Het aanblijven van William Moorlag als PvdA-Kamerlid is de zoveelste wending in een kwestie die al weken sleept. "Het is zeker een paar keer heen en weer gegaan", zegt politiek verslaggever Xander van der Wulp. Hij noemt het besluit "een noodverband dat een paar gevoelige zaken pijnlijk blootlegt."

Moorlag raakte eind vorig jaar in opspraak omdat hij in zijn vorige baan als directeur van een sociale werkplaats personeel inhuurde via een schijnconstructie. Precies het soort bedrijfsvoering waar de PvdA fel tegen is.

Bekijk hier waarom de PvdA om het vertrek van Moorlag vroeg: