William Moorlag mag van de PvdA Kamerlid blijven

"Een noodverband dat wel een paar gevoelige zaken pijnlijk blootlegt", zegt politiek verslaggever Xander van der Wulp over de uitkomst van het onderzoek en de herstelde eenheid binnen de partij. "Want het was pijnlijk duidelijk geworden hoe verschillend het partijbestuur en de politieke leider van de PvdA over deze kwestie dachten. Terwijl het toch ging over een kernthema van de PvdA: gelijke betaling voor gelijk werk. Verder hebben ze moeten inzien dat ze in de afgelopen kabinetsperiode zelf veel steken hebben laten vallen en dat Moorlag dat in de praktijk nog een beetje probeerde te verzachten. Heel pijnlijk, zo kort voor de gemeenteraadsverkiezingen."