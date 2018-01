Deed Moorlag destijds wel iets verkeerd bij sociale werkplaats Alescon?

Voor Christina en Geoffrey is het een uitgemaakte zaak. "We doen hetzelfde werk als de mensen die wel in dienst zijn bij Alescon. Dus moeten we ook dezelfde beloning krijgen." Ze vinden dat het afgelopen moet zijn met de schijnconstructie.

De twee werken bij het Drentse sociale werkbedrijf Alescon, maar zijn in dienst via een uitzendbureau. Dat ook van Alescon is. En daardoor verdienen ze minder dan collega's met een vast contract. "Wij kregen bijvoorbeeld geen eindejaarsuitkering."

Christina en Geoffrey riepen de hulp in van vakbond FNV. De bond bracht de zaak voor de rechter. Die oordeelde in december dat de ongeveer vierhonderd werknemers alsnog in vaste dienst moeten worden genomen en dat zij recht hebben op achterstallig loon.