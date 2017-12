PvdA-Kamerlid Moorlag bij partijbestuur op het matje over schijnconstructies

Het partijbestuur van de PvdA wil nog tussen Kerst en Oud en Nieuw in gesprek met het nieuwe Kamerlid William Moorlag en met Lodewijk Asscher. Moorlag raakte afgelopen week in opspraak omdat hij bij zijn vorige baan als directeur van een sociale werkplaats personeel inhuurde via een schijnconstructie - uitgerekend het soort bedrijfsvoering waar de PvdA fel tegen gekant is.

De kwestie "roept veel emotie op bij het partijbestuur en de leden", schrijft de PvdA in een verklaring. "Dat is ook niet gek: dit raakt aan de kern van onze partij."

Wetsovertreding

Moorlag raakte in opspraak na een uitspraak van de rechter, vorige week donderdag. Daaruit bleek dat de Drentse sociale werkplaats Alescon, waar Moorlag tot zijn intrede in de Kamer directeur was, de wet heeft overtreden door honderden arbeidsgehandicapten in te huren via een zelf opgericht uitzendbureau. Die constructie, waarmee het bedrijf regelingen ontliep en loonkosten bespaarde, was opgetuigd door zijn voorganger en werd onder Moorlags bewind ook gebruikt.

"De partijleiding zit met de zaak in zijn maag", zegt politiek verslaggever Wilco Boom. "Weinig mensen binnen de PvdA durven te zeggen dat Moorlag over een paar maanden nog Kamerlid is."

De jongerenbeweging van de PvdA is een handtekeningenactie gestart voor een ledenraadpleging. "Wij vechten elke dag tegen schijnconstructies", schrijven de Jonge Socialisten op hun website. "Ook als William Moorlag met de beste bedoelingen foute beslissingen heeft gemaakt, zou het hem sieren als hij zijn Kamerzetel opgeeft."