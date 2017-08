Slachtoffers aanslagen Spanje herdacht in Sagrada Familia

De mis "Voor de vrede" werd geleid door de aartsbisschop van Barcelona en begon met orgelmuziek.

Gisteravond waren koning Felipe en zijn vrouw Letizia al op de Ramblas, waar een dag eerder dertien doden vielen. Ze legden bloemen en waren bij de plaatsing van een gedenkteken.

Voor volgende weekend heeft de Catalaanse regering opgeroepen tot een grote demonstratie tegen terrorisme.

Alcanar

Vanmorgen meldden Spaanse media dat in het ontplofte huis in Alcanar, dat waarschijnlijk de uitvalsbasis was voor de aanslagplegers, een derde dode is gevallen. Zijn lichaam zou zijn gevonden in het huis dat instortte door een explosie van gasflessen.