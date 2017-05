'Flynn vertelde team Trump zelf over onderzoek voor benoeming'

Het overgangsteam van Donald Trump wist dat er een federaal onderzoek liep naar Michael Flynn nog voordat hij werd benoemd tot nationale veiligheidsadviseur. The New York Times meldt dat Flynn al weken voor de inauguratie van Trump op 20 januari zelf had aangegeven dat zijn betaalde werkzaamheden als lobbyist voor Turkije werden onderzocht,

Desondanks besloot Trump om Flynn te benoemen tot zijn nationale veiligheidsadviseur. Daardoor kreeg de voormalige generaal toegang tot de president en bijna alle geheime informatie van de Amerikaanse inlichtingendiensten.

Witte Huis

Flynn waarschuwde op 4 januari Donald McGahn, die nu de hoogste juridisch adviseur van Trump in het Witte Huis is. Daarna kwam het onderzoek ook ter sprake in gesprekken tussen advocaten van Flynn en Trumps overgangsteam.

Een ander Amerikaans medium meldt dat Flynn een plan van het Pentagon, waar Turkije tegen was, in de laatste dagen van de regering-Obama tegenhield.

Het Pentagon had een plan opgesteld om IS uit zijn zelfbenoemde hoofdstad Raqqa te verdrijven, met behulp van Koerdische milities. De Turkse regering is daar mordicus tegen. Omdat de strijd om Raqqa nog lang zou duren, vroeg Obama's nationale veiligheidsadviseur Rice toestemming aan het overgangsteam van de toekomstige president. Flynn zou Rice op 10 januari hebben verteld het plan in de ijskast te zetten. Overigens keurde Trump het Pentagon-plan om IS uit Raqqa te verdrijven weken na Flynns ontslag goed.

Ontslag

Trump moest Flynn uiteindelijk ontslaan omdat die had gelogen over zijn contacten met de Russische ambassadeur tegen vice-president Pence.

Daarna kwam naar buiten dat de waarnemend minister van Justitie Yates het Witte Huis een paar dagen na de inauguratie had gewaarschuwd dat Flynn mogelijk chantabel was voor de Russen. Toen bleek ook dat Trump na die waarschuwing ruim twee weken had gewacht met Flynn te ontslaan.

Ook Obama had Trump gewaarschuwd voor Flynn.

'Goeie kerel'

Na het ontslag van Flynn bleef Trump hem publiekelijk verdedigen. De president zou in een gesprek FBI-directeur James Comey zelfs hebben gevraagd het onderzoek naar Flynn te staken. Trump typeerde Flynn in dat gesprek als "een goeie kerel". Dat kwam naar buiten doordat de inhoud van Comeys aantekeningen van zijn gesprekken met Trump werd gelekt.

Ook Comey werd uiteindelijk door Trump ontslagen. Twee senaatscomissies hebben de FBI en het Witte Huis de afgelopen dagen gevraagd om alle documenten over gesprekken tussen Trump en Comey vrij te geven. De ex-FBI-directeur wordt volgende week gehoord.

Speciale aanklager

De politieke beroering leidde ertoe dat vannacht een speciale aanklager werd benoemd door het ministerie van Justitie om eventuele samenwerking tussen medewerkers van Trump en Rusland te onderzoeken. Volgens de Amerikaanse inlichtingendiensten heeft het Kremlin de presidentsverkiezingen in de VS beïnvloed.

In dat onderzoek speelt Flynn een grote rol. Een senaatscommissie gaf onlangs een dagvaarding uit om Flynn te dwingen alle documenten te overhandigen die van belang zijn voor de zaak.